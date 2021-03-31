شكرا لقرائتكم خبر عن منع موائد الطعام بأحياء مكة في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت أمانة العاصمة المقدسة تكثيف أعمال الرقابة الميدانية على المطاعم والمحلات التجارية ومنافذ بيع المواد الغذائية بمكة المكرمة، وذلك ضمن الاستعداد لقدوم شهر رمضان المبارك، وضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وبيَّن المتحدث الرسمي للأمانة رعد الشريف أن وكالة البلديات شكلت فرقا ميدانية لمتابعة تطبيق البروتوكولات الصحية للطلبات الداخلية والخارجية في المطاعم وبشكل خاص؛ المطاعم الشعبية، مشيرا إلى تعليق خدمة البوفيهات المفتوحة في المطاعم ومنع موائد الطعام والسفر الرمضانية في الأحياء خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف أنه سيتم السماح للمحلات التجارية في مراكز التسوق والمولات بالعمل خلال الـ24 ساعة، وذلك لتقليل كثافة أعداد المتسوقين في أوقات الذروة، بالإضافة إلى ضبط المخالفات في الحدائق العامة والملاعب غير المرخصة داخل النطاق العمراني.

وأكَّد «الشريف» تكثيف الجولات الصحية لمتابعة سلامة وصحة ما يعرض من سلع ومواد غذائية للمستهلكين والتحقق من طرق نقلها وحفظها وعرضها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب سلامة وصحة العاملين وحصولهم على الشهادات الصحية سارية المفعول التي تثبت خلوهم من الأمراض وسلامتهم الصحية.