شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 9 مساجد مؤقتا بـ7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، 9 مساجد مؤقتًا في 7 مناطق، بعد ثبوت 9 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 51 يومًا إلى 405 مساجد، تم فتح 382 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيَّنت الوزارة أن المساجد المغلقة تشمل مسجدين في منطقة مكة المكرمة تم رصد حالتي إصابة بهما، ومسجدين بمنطقة الباحة تم رصد حالتي إصابة بهما، ومسجدًا بكل من: المنطقة الشرقية، منطقة الحدود الشمالية، منطقة القصيم، منطقة عسير، منطقة الرياض، بمعدل إصابة لكل مسجد.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح مسجد واحد بمنطقة تبوك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة، ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.