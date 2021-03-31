شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف مستفيد من تأهيل «حركية» العلاجي والصحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائية لجمعية الإعاقة الحركية للكبار «حركية» عن استفادة 5075 معاقًا ومعاقة من خدمات برنامج التأهيل العلاجي والصحي منذ نشأة البرنامج بالجمعية، والذي يُعد أحد البرامج الأساسية في «حركية»، وجزءًا من عملية التأهيل الشامل المستمر، ومطلبًا رئيسًا لذوي الإعاقة الحركية.

وأوضح مدير عام الجمعية محمد الحمالي أن جمعية حركية حرصت من خلال هذا البرنامج على الحد من شدة الإصابة ومضاعفاتها، واتخاذ الإجراءات التأهيلية المناسبة بعد التشخيص والاكتشاف المبكر للحالة. وقال: إن «حركية» تسعى من خلال برنامج التأهيل العلاجي والصحي إلى تحسين صحة ذوي الإعاقة الحركية، والمحافظة على القوة العضلية والجسمية لهم، ويمكنهم البرنامج الصحي من ممارسة حياتهم اليومية بكل يُسر وسهولة.

وقامت جمعية حركية بالتعاقد مع عدد من المراكز الطبية المختصة لتقديم الخدمات الصحية والنفسية للمستفيدين. وأضاف إن خدمات البرنامج تضمنت العلاج الطبيعي، وتدريبات التوازن الحركي، وتقوية العضلات، والتحاليل الطبية إضافة إلى التدريبات الرياضية، والكشف الصحي للنظر والأسنان والعيون.

يُذكر أن «حركية» تسعى لتحقيق الريادة والتميّز في تقديم البرامج والخدمات النوعية لذوي الإعاقة الحركية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى تمكين ذوي الإعاقة الحركية من خلال إسهامها في تقديم حزمة من البرامج الاجتماعية والصحية والتعليمية والتدريبية والتأهيلية وبرامج التوظيف وبرامج الرعاية العامة والخدمات المساندة بشراكة كاملة مع المجتمع، وتحقيق التكامل بين القطاع الخاص وغير الربحي الذي أكدت عليه الرؤية الطموحة للمملكة 2030.