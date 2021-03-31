شكرا لقرائتكم خبر عن حرارة الشرقية العظمى تلامس 42 مئوية في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير الخاص بالملامح المناخية لشهر رمضان المبارك، خلال الفترة من 13 أبريل، إلى 12 مايو 2021م، وتقع معظم فترة الشهر ضمن شهري أبريل ومايو، أي خلال فصل الربيع أرصاديًا.

وبين التقرير أن معلومات الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر «المقارن»، يتضح أن المنطقة الغربية من المملكة تتأثر بكتلة هوائية مدارية دافئة ورطبة تترافق مع امتداد منخفض البحر الأحمر الحراري من الجنوب الغربي خلال شهري أبريل ومايو، ويتعمق منخفض شبه الجزيرة العربية الحراري على الجزء الشرقي منها، حتى الجزء الأوسط، وتصل أدنى قيمة له خلال شهر مايو.

وحول معدلات درجات الحرارة العظمى والصغرى، أشار التقرير إلى استمرار ارتفاع معدلات درجات الحرارة العظمى والصغرى بشكل عام، وأن أعلى معدلات درجات حرارة عظمى تُسجل على مكة المكرمة تصل إلى 42°م، تليها المنطقة الشرقية، وتتراوح المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية بمعدل ما بين 28°م و34°م، وتتسم معدلات درجات الحرارة الصغرى بأدنى قيم على منطقة الحدود الشمالية ومرتفعات جبال عسير.

وعن معدلات الأمطار في شهر رمضان، بين التقرير المناخي أن تركيز معدل الهطول المطري في النصف الأول من شهر رمضان بشكل عام على مرتفعات جبال عسير وحتى مكة المكرمة، تليها منطقة الرياض وفي النصف الثاني، يبدأ تركيز الهطول المطري بالانحسار على منطقة مكة المكرمة ومرتفعات جبال عسير بشكل خاص. أما فيما يتعلق بالتوقعات الشهرية للأمطار خلال شهر رمضان، فتشير التوقعات إلى هطول الأمطار بأعلى من المعدل على منطقة مكة المكرمة «مكة المكرمة، جدة، الطائف».

توقعات أولية

وعن التوقعات الأولية لأجواء رمضان، لفت التقرير إلى أن شهر رمضان والممتد من شهر أبريل إلى مايو لهذا العام، تشير التوقعات إلى أن معدلات درجات حرارة أعلى من المعدل على جميع أجزاء المملكة ويصل أقصاها على المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.

ونبه التقرير إلى احتمالية وجود بعض حالات الشذوذ المناخي، والتي تسمى بالحالات المتطرفة، وتهطل منها أمطار شديدة الغزارة، علمًا بأن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى «الآنية» والتي يبثها المركز الوطني للأرصاد.