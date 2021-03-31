شكرا لقرائتكم خبر عن في 24 ساعة 556 إصابة جديدة بكورونا.. و«الصحة» تحذر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قالت وزارة الصحة إنها ترصد تزايد خارطة الإصابات بفايروس كورونا ، وحثت الجميع على أخذ الحيطة والتقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي. وسجلت الوزارة أمس (الثلاثاء) (556) حالة مؤكدة، وتعافي (410) حالات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبلغ عدد الحالات النشطة (5045) حالة منها (694) حرجة، ليصل عدد الإصابات في المملكة إلى (389422) حالة، وعدد حالات التعافي (377714) حالة، وتسجيل 7 وفيات، ليصل إجمالي الوفيات (6663) حالة، وتم إجراء (57262) فحص مخبري جديد. إحصاء الصحة 556 إصابة 7 وفيات 694 نشطة 410 متعافين وزارة الموارد البشرية:

