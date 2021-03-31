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في 24 ساعة 556 إصابة جديدة بكورونا.. و«الصحة» تحذر

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جدة - خالد شويل - قالت وزارة الصحة إنها ترصد تزايد خارطة الإصابات بفايروس ، وحثت الجميع على أخذ الحيطة والتقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي. وسجلت الوزارة أمس (الثلاثاء) (556) حالة مؤكدة، وتعافي (410) حالات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبلغ عدد الحالات النشطة (5045) حالة منها (694) حرجة، ليصل عدد الإصابات في المملكة إلى (389422) حالة، وعدد حالات التعافي (377714) حالة، وتسجيل 7 وفيات، ليصل إجمالي الوفيات (6663) حالة، وتم إجراء (57262) فحص مخبري جديد.

إحصاء الصحة

556 إصابة

7 وفيات

694 نشطة

410 متعافين

وزارة الموارد البشرية:


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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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