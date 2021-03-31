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تعليق البوفيهات وتشديد الرقابة على «الشعبية» ومنع موائد الطعام

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جدة - خالد شويل - أكد المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف أن الأمانة تعمل على تكثيف أعمال الرقابة الميدانية على المطاعم والمحلات التجارية ومنافذ بيع المواد الغذائية بمكة المكرمة، وذلك ضمن الاستعداد لقدوم شهررمضان المبارك؛ للحد من انتشار فايروس المستجد.

وقال: «إن وكالة البلديات شكلت فرقاً ميدانية لمتابعة تطبيق البروتوكولات الصحية للطلبات الداخلية والخارجية في المطاعم وبشكل خاص في المطاعم الشعبية، وتعليق خدمة البوفيهات المفتوحة في المطاعم ومنع موائد الطعام والسفر الرمضانية في الأحياء خلال شهر رمضان المبارك».

وأضاف:«سيتم السماح للمحلات التجارية في مراكز التسوق والمولات بالعمل خلال الـ 24 ساعة، وذلك لتقليل كثافة أعداد المتسوقين في أوقات الذروة، إضافة إلى ضبط المخالفات في الحدائق العامة والملاعب غير المرخصة داخل النطاق العمراني».


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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