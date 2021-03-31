شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق البوفيهات وتشديد الرقابة على «الشعبية» ومنع موائد الطعام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف أن الأمانة تعمل على تكثيف أعمال الرقابة الميدانية على المطاعم والمحلات التجارية ومنافذ بيع المواد الغذائية بمكة المكرمة، وذلك ضمن الاستعداد لقدوم شهررمضان المبارك؛ للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وقال: «إن وكالة البلديات شكلت فرقاً ميدانية لمتابعة تطبيق البروتوكولات الصحية للطلبات الداخلية والخارجية في المطاعم وبشكل خاص في المطاعم الشعبية، وتعليق خدمة البوفيهات المفتوحة في المطاعم ومنع موائد الطعام والسفر الرمضانية في الأحياء خلال شهر رمضان المبارك».

وأضاف:«سيتم السماح للمحلات التجارية في مراكز التسوق والمولات بالعمل خلال الـ 24 ساعة، وذلك لتقليل كثافة أعداد المتسوقين في أوقات الذروة، إضافة إلى ضبط المخالفات في الحدائق العامة والملاعب غير المرخصة داخل النطاق العمراني».