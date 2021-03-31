شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تتفاعل مع «المبادرة الخضراء» وتنشئ دائرة تحقيق في جرائم البيئة والان مع التفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام