شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تتفاعل مع «المبادرة الخضراء» وتنشئ دائرة تحقيق في جرائم البيئة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أصدر النائب العام الشيخ سعود المعجب قراراً بإنشاء دائرة تختص بالتحقيق في جرائم البيئة بهدف تعزيز الحماية الجنائية للبيئة ومكوناتها الطبيعية في ظل التنظيمات الحديثة التي تعنى بالجوانب الوقائية والإجرائية كنظام الزراعة الصادر حديثاً المنطوي على إسناد اختصاص التحقيق والادعاء في مخالفات أحكام المادتين (٢٨، ٢٩) للنيابة العامة. وجاءت الخطوة انطلاقاً من مبادرتي ولي العهد «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، وستتولى الدائرة المستقلة الجديدة التحقيق في قضايا البيئة، الأمر الذي من شأنه تعزيز التدابير والإجراءات التي تحد من الممارسات المجرّمة والمؤثرة سلباً على البيئة والمناخ، ومن بين اختصاصاتها التحقيق في جميع الأنماط والسلوكيات الإجرامية التي تهدد الاستقرار المناخي والاستدامة البيئية.