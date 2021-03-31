شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك: نفخر بالمبادرة الخضراء لحمايتها الأرض والطبيعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نوه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر اللتين أعلن عنهما ولي العهد، واللتين تؤكدان الحرص على حماية الطبيعة والعمل على تحقيق المستهدفات العالمية، وقال إن المملكة رائدة دائما بمبادراتها وخطواتها السباقة لما يخدم شعبها والعالم كافة. مضيفا: إننا نفخر ونفاخر بما أعلنه ولي العهد من مبادرات سوف ترسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة.

جاء ذلك خلال استقباله بديوان الإمارة منسوبي إمارة المنطقة؛ يتقدمهم وكيل الإمارة محمد عبدالله الحقباني، ووكلاء الإمارة ‏المساعدون، ومديرو العموم، ورؤساء الأقسام، وموظفو الإمارة.‏‏

‏وأكد أمير تبوك أهمية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد كوفيد-19، ‏وتطبيق جميع ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن، وحث الجميع على بذل المزيد من الجهد والتفاني لما فيه خدمة المواطن والمقيم وإنجاز المعاملات بأسرع وقت؛ وفقاً لتطلعات ولاة الأمر.