قوات الأمن البيئي تضبط حطبًا محليًا و3 مخالفين بالرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مخالفين لنظام البيئة، (مواطنًا ومقيمين من الجنسية السودانية)، بحوزتهم طن حطب محلي معروض للبيع في مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

يأتي ذلك ضمن حملة تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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