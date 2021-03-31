الشؤون البلدية والقروية تحدد الإجراءات الاحترازية المقررة في رمضان

تكثيف الرقابة، والسماح بتمديد أوقات العمل إلى 24 ساعة.

ضبط التجمعات في الحدائق والملاعب المحلقة بها والالتزام بالاحترازات.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن الإجراءات الاحترازية تشمل ما يلي:

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الإجراءات الاحترازية للأنشطة الخاضعة لإشراف القطاع البلدي في شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية