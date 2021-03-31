الشؤون البلدية والقروية تحدد الإجراءات الاحترازية المقررة في رمضان

الرياض - محمد عبدالله - تشمل المطاعم والمحال والحدائق العامة
حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الإجراءات الاحترازية للأنشطة الخاضعة لإشراف القطاع البلدي في شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.
وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن الإجراءات الاحترازية تشمل ما يلي:
النطاق العام:
مضاعفة الرقابة الميدانية.
استمرار التوعية بأهمية الاجراءات الاحترازية.
نطاق الحدائق:
تحديد منافذ الدخول والخروج للحدائق الكبيرة.
تكثيف الجولات الرقابية للفرق الميدانية على الحدائق العامة.
ضبط التجمعات في الحدائق والملاعب المحلقة بها والالتزام بالاحترازات.
مراكز التسوق والمولات.
تكثيف الرقابة، والسماح بتمديد أوقات العمل إلى 24 ساعة.
المطاعم:
إيقاف بوفيهات الفطور والسحور.
المحال الغذائية وأسواق النفع العام المستهدفة بالجولات:
أسواق الملابس والأزياء ومحال المواد الغذائية.
محال الجملة والتجزئة ومتاجر الخضراوات واللحوم.
أسواق الماشية والمسالة ومراكز التسوق والمولات والباعة الجائلين.