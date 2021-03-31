«الجوازات» تجدد التذكير بالمقابل المالي لتأشيرة مرافقي الوافدين بالقطاع الخاص

أعادت المديرية العامة للجوازات السعودية، تجديد التذكير بالمقابل المالي للتأشيرة لمرافقين الوافدين بالقطاع الخاص.

وشاركت الجوازات السعودية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف» أوضحت من خلاله المقابل المالي للتأشيرة.

وأوضحت الجوازات السعودية، أنه إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء يتم استحصال مقابل مالي عن كل متابع ومرافق للعاملين الوافدين في القطاع الخاص.

وأشارت الجوازات، إلى أن الفئات المستهدفة من القرار يشمل التابعين وهم الزوجة والأبناء الذكور دون عمر 18 سنة والبنات، كما يشمل القرار المرافقين وهم الأبناء الذكور من 18 سنة فيما فوق والزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة والأب والأم ووالد أو والدة الزوجة والعمالة المنزلية وكل وافد مسجل في النظام على كفالة العامل الوافد المشمول في قرار مجلس الوزراء.

وبينّت الجوازات السعودية، أن المقابل المالي يستحصل عن كل مرافق وتابع للعاملين الوافدين في القطاع الخاص ويكون ذلك مقدمًا وبشكل سنوي عند إصدار أو تجديد «هوية مقيم» أو عند إصدار تأشيرة الخروج والعودة أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي وذلك على النحو التالي:

100 ريال شهريًا ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2017 م

200 ريال شهريًا ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2018 م

300 ريال شهريًا ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2019 م

400 ريال شهريًا ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2020 م

ونبهت مديرية الجوازات، أن قرار مجلس الوزراء يشمل كل مرافق وتابع للعاملين الوافدين في القطاع الخاص ويطبق على جميع الجنسيات.

ولفتت الجوازات، أن الفئات المستثناة سابقًا من الرسوم في نظام الإقامة مستثناة من استحصال المقابل المالي حاليًا، مضيفة أن استحصال المقابل المالي في نظام سداد مقدمًا وغير مسترد.

وأشارت الجوازات، إلى أن القرار يشمل المواليد الجدد ويستحصل المقابل المالي بأثر رجعي من تاريخ تسجيل المولود ولا يعفى من الرسوم عن الفترة التي لم تتم تسجيل المولود فيها ويحتسب ذلك اعتبارًا من تاريخ تطبيق القرار.

وأضافت، أنه يمكن الاستفسار وتسديد المقابل المالي المستحق نظامًا للعمالة الوافدة المشمولة في القرار من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية.

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