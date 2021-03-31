57 % فقدوا مقربين في حوادث مرورية

كشفت نتائج استطلاع أجراه المركز الوطني لسلامة الطرق، أن 57 % من مجموع شريحة الاستطلاع البالغة أكثر من 182 ألف شخص، فقدوا أقارب لهم في حوادث المرور، وتبين من خلال الاستطلاع أن كثيرا من الحوادث القاتلة، تكون بسبب السرعة الزائدة أو الجمال السائبة، واستخدام الجوال وخلافها. أبرز مطالب شريحة الاستطلاع - وضع آليات لمراقبة الطرق والجمال السائبة - منع صغار السن من القيادة - ملاحظات على جودة الطرق والنقاط السوداء



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