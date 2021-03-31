شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: «شريك» يجعل وطننا رائداً اقتصادياً وتنموياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، أن ‏السعي الدائم لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بأن يكون وطننا رائداً اقتصادياً وتنموياً يتجلى في "برنامج شريك السعودية ".

وقال سموه عبر تويتر: "‏السعي الدائم لسمو سيدي ولي العهد بأن يكون وطننا رائداً اقتصادياً وتنموياً يتجلى في "برنامج شريك السعودية" والذي يعزز من تمكين القطاعين الخاص والعام ويدعم بشكل أساسي التنمية والازدهار الاقتصادي في المملكة. ممّا ينعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار بمفهومه الشامل".