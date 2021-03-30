شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة: أمن مصر والسودان المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • ندعم أي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف

• ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم

أكدت المملكة دعمها ومساندتها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، مشددة على أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي.

كما أكدت دعمها ومساندتها لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف، مشددة على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معا.