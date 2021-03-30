شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد والرئيس اليمني يبحثان تطورات الأوضاع في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الأمير محمد بن سلمان : تقديم منحة مشتقات نفطية بـ422 مليون دولار لليمن

• مناقشة التأييد الدولي للمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

• استعراض مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، مع الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في اليمن الشقيق، والتأييد الدولي للمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل.

وأكد رئيس الجمهورية اليمنية، مجدداً دعم حكومته للمبادرة وأشاد بحرص المملكة على تحقيق السلام الدائم في اليمن وإرساء الأمن والاستقرار فيه.

وفي هذا الصدد، أكد سمو ولي العهد مواصلة المملكة وقوفها مع الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناة المواطنين بتقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار من البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية وكدعم للحكومة اليمنية لتقديم الخدمات للشعب اليمني الشقيق وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وثمن الرئيس اليمني هذا الدعم السخي من حكومة المملكة لدعم حكومته والشعب اليمني والتخفيف من معاناته.

واستعرض الجانبان مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة إلى مواجهة التحديات البيئية، وقد أبدى الرئيس اليمني ترحيبه بهذه المبادرة، ومساندة اليمن للجهود كافة التي تبذلها المملكة في هذا الصدد.