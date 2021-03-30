شكرا لقرائتكم السعودية تؤكد دعمها ومساندتها لمصر والسودان في ملف سد النهضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-31
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السعودية تؤكد دعمها ومساندتها لمصر والسودان في ملف سد النهضة
أكدت أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي
متابعات الخليج 365 - واس
جددت المملكة العربية السعودية دعمها ومساندتها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، وأكدت أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، كما تؤكد دعمها ومساندتها لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف.
السعودية تدعم استمرار مفاوضات سد النهضة
وتشدد المملكة على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معا.
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