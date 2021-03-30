محمد بن سلمان : 3 مبادرات تريليونية في الطريق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-30

متابعات الخليج 365- الرياض

أكد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة تعمل على العديد من المبادرات خلال الفترة الراهنة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية.

وقال ولي العهد خلال لقائه مع ممثلي القطاع الخاص اليوم: إن هناك عدة مبادرات، لكن أهمها ثلاث مبادرات؛ الأولى يعمل عليها صندوق الاستثمارات العامة، وهي مبادرة استثمر في السعودية، والتي قد يصل حجمها ما بين نصف تريليون إلى تريليون ريال.

أما المبادرة الثانية فهي برنامج طموح يتم العمل فيه بالتعاون مع وزارة الطاقة وشركة أرامكو السعودية، قد يضيف هو الآخر نصف تريليون إلى تريليون ريال. أما المبادرة الثالثة فهي مبادرة المحتوى المحلي التي قد تضيف أيضًا نفس المبلغ المتوقع من المبادرة السابقة.

ميزانية غير مسبوقة:

وكشف ولي العهد أن ما سيتم إنفاقه في المملكة خلال السنوات العشر المقبلة يفوق ما تم إنفاقه خلال الـ300 سنة الماضية حيث تشير التقديرات إلى أن الإنفاق الداخلي سوف يصل إلى 27 تريليون ريال أي ما يعادل 7 تريليون دولار بحلول عام 2030.

تفاصيل الإنفاق السعودي:

وسوف تشهد المملكة خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، بواقع ثلاثة تريليونات ريال، يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، بالإضافة إلى أربعة تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وبذلك يكون مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام 2030، وهذا لا يشمل الإنفاق الحكومي المقدر بـ10 تريليونات ريال خلال العشر السنوات القادمة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يصل إلى 5 تريليونات ريال حتى 2030، ليصبح مجموع ما سوف ينفق في المملكة العربية السعودية 27 تريليون ريال، (7 تريليونات دولار)، خلال العشر السنوات القادمة.

شارك الخبر