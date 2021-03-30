الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-30

محمد بن سلمان: ما سينفق في السعودية حتى 2030 أكثر مما أنفق في الـ300 سنة الماضية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن ما سيتم إنفاقه في المملكة خلال السنوات العشر المقبلة يفوق ما تم إنفاقه خلال الـ300 سنة الماضية.

وقال ولي العهد خلال لقائه ممثلي القطاع الخاص اليوم: إنه سيتم إنفاق 27 تريليون ريال داخل السعودية حتى 2030 أي ما يعادل 7 تريليون دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن صندوق الاستثمارات سيضخ استثمارات محلية بـ3 تريليونات حتى 2030.

تدشين برنامج شريك

وكان ولي العهد قد دشن اليوم برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك” لتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في النمو المستدام للاقتصاد الوطني.

من جانبه قال وزير الاستثمار : إن المهمة الأساسية في هذه الفترة هي تقديم كل دعم ممكن لتحسين تجربة المستثمر في المملكة.

يذكر أن برنامج شريك سوف يصبح جزءًا أساسيًّا من الإستراتيجية الوطنية للاستثمار وخطة التنمية الاقتصادية الأوسع، وسيعزز سمعة المملكة بوصفها بيئة صديقة للأعمال وجاذبة للاستثمارات الباحثة عن عوائد مجزية، بالإضافة إلى توفير دعم عملي ودقيق لتسريع نمو مشروعات الشركات الكبرى في المملكة، لما يمتلكه مجلس استثمارات الشركات الكبرى من إطار وإرشاداتٍ واضحة للشركات الكبرى تؤهلها للحصول على الدعم، وتمكنها من المشاركة في الخطة بشكل اختياري ومصمم لتحقيق فوائد كبرى لهذه الشركات.

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