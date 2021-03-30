محمد بن سلمان لرجال الأعمال: حجم الإنفاق الداخلي 27 تريليون ريال حتى 2030

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن حجم الإنفاق داخل السعودية خلال العقد الحالي سوف يصل إلى 27 تريليون ريال أو ما يعادل 7 تريليون دولار، مؤكدًا أن صندوق الاستثمارات سيضخ استثمارات محلية بـ 3 تريليونات ريال حتى 2030.

جاء ذلك خلال لقاء ولي العهد بعدد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات الكبرى في المملكة وذلك بعد إطلاق مبادرة شريك بين القطاعين العام والخاص .

وكان ولي العهد قد دشن اليوم برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك” لتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في النمو المستدام للاقتصاد الوطني.

أهداف برنامج شريك:

ويهدف البرنامج إلى إطلاق ما يصل إلى 5 تريليونات ريال من استثمارات القطاع الخاص حتى عام 2030. وجرى تصميم البرنامج لتقديم الدعم عبر عدد من الركائز تشمل التعاون المالي والنقدي والتشغيلي والتنظيمي واستثمار الأصول.

كما يهدف برنامج استثمارات الشركات الكبرى “شريك” الذي يقع مقره الرئيسي في الرياض تحت إدارة الأمانة العامة للبرنامج، إلى تعزيز تنمية ومرونة الاقتصاد السعودي عبر زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل وتنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى إطلاق استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات المتراكمة عبر كل محاور الاقتصاد الوطني، لتبلغ 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030، وإضافة ما يصل إلى 2 تريليون ريال للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة، كما سيساعد البرنامج “شريك”، بصفته أداة تمكين استراتيجية، في تسريع الخطط الاستثمارية للشركات الكبرى. مسؤوليات البرنامج: وتتماشى مسؤوليات برنامج شريك مع أولويات رؤية 2030، حيث تم تصميم البرنامج لتعزيز تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني. كما يسعى البرنامج إلى تعظيم مرونة اقتصاد المملكة عبر إطلاق مشاريع حيوية تسهم في تنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وسيُهيئ البرنامج أيضاً فرصاً للتفاعل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأثيرات متراكمة في سلاسل القيمة ككل ضمن مجموعة واسعة من قطاعات الاقتصاد الوطني.

وسوف يصبح البرنامج جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وخطة التنمية الاقتصادية الأوسع، وسيعزز سمعة المملكة بوصفها بيئة صديقة للأعمال وجاذبة للاستثمارات الباحثة عن عوائد مجزية، بالإضافة إلى توفير دعم عملي ودقيق لتسريع نمو مشروعات الشركات الكبرى في المملكة، لما يمتلكه مجلس استثمارات الشركات الكبرى من إطار وإرشاداتٍ واضحة للشركات الكبرى تؤهلها للحصول على الدعم، وتمكنها من المشاركة في الخطة بشكل اختياري ومصمم لتحقيق فوائد كبرى لهذه الشركات.



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