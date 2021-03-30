ضبط مواطن وسودانيين بحوزتهم طن من الحطب المحلي المعروض للبيع في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-30

متابعات الخليج 365 - واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مخالفين لنظام البيئة، منهم مواطن ومقيمان من الجنسية السودانية، بحوزتهم طن واحد من الحطب المحلي المعروض للبيع في مدينة الرياض.

مصادرة الحطب المحلي

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

حماية البيئة

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.



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