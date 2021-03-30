الفضلي: إنشاء دائرة تحقيق في جرائم البيئة سيحد من الممارسات الخاطئة والمجرّمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشاد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، بقرار النائب العام بإنشاء دائرة تحقيق في جرائم البيئة.

وقال الفضلي: قرار النائب العام إنشاء دائرة تختص بالتحقيق في جرائم البيئة، يواكب الحدث، وسيكون له دور إيجابي مهم في حماية البيئة ومكوناتها، وتعزيز الاستدامة البيئية، والحد من الممارسات الخاطئة والمجرّمة.

التحقيق في جرائم البيئة:

يذكر أنه انطلاقًا من مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” التي أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله-، أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب قرارًا بإنشاء دائرة تختص بالتحقيق في جرائم البيئة بهدف تعزيز الحماية الجنائية للبيئة ومكوناتها الطبيعية في ظل التنظيمات الحديثة التي تعنى بالجوانب الوقائية والإجرائية كنظام الزراعة الصادر حديثًا والمنطوي على إسناد اختصاص التحقيق والادعاء في مخالفات أحكام المادتين (28، 29) للنيابة العامة.‏

مهام الإدارة الجديدة:

وستتولى هذه الدائرة المستقلة الجديدة التحقيق في قضايا البيئة الأمر الذي من شأنه تعزيز التدابير والإجراءات التي تحد من الممارسات المجرّمة والمؤثرة سلبًا على البيئة والمناخ، وسيكون من بين اختصاصاتها التحقيق في جميع الأنماط والسلوكيات التي تهدد الاستقرار المناخي والاستدامة البيئية في ظل منظومة جزائية واحدة‏.

شارك الخبر