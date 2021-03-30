مسارات لذوي الإعاقة بحاضرة الدمام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فعلت أمانة المنطقة الشرقية برامج (أنسنة المدن)، لجعل المدن أكثر ملاءمة وصديقة للإنسان من خلال مشاريعها التي تنفذها في مختلف المدن. وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي، أن المشاريع شملت تركيب مسار للمعاقين من البلاطات الـ PVC صفراء اللون بطول 2700 م على امتداد شارع 14 بحي الدواسر وتفريعاته في المنطقة المركزية بالدمام، وتركيب آخر من البلاط الإسمنتي (الانترلوك) بطول 375 م على امتداد شارع 13 وتفريعاته بالحي، وتركيب مسار للمعاقين من البلاطات الـ PVC صفراء اللون بطول 7000 م على امتداد طريق الخليج العربي والواجهة البحرية من التقاطع مع شارع الملك عبدالله حتى دوار الصدفة بحي الشاطئ الشرقي والسلام، إضافة إلى تركيب مسار لذوي الإعاقة من البلاطات PVC صفراء اللون بطول 4300 م، على امتداد الواجهة البحرية في الكورنيش الجنوبي بالخبر.



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