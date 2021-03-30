اختتام برنامج تدريب الحرفيين على مهارات التسويق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت هيئة التراث البرنامج التدريبي «مهارات التسويق الرقمي للحرفيين» الذي نظمته بالتعاون مع منصة «مهارات Google» على مدار الستة أشهر الماضية، وتسعى الهيئة من خلاله إلى دعم النشاط الحرفي في المملكة، وتأهيل العاملين فيه. وشهدت ورش عمل البرنامج إقبالا وتفاعلا من الحرفيين والحرفيات في مختلف مناطق المملكة، إذ اشتملت على 24 جلسة تدريبية، خصص نصفها للتدريب في مجالات الحرف ومنتجاتها التي قدمها قطاع الحرف والصناعات اليدوية في الهيئة من خلال نخبة من المدربين الحرفيين، فيما تطرق النصف الآخر من الجلسات إلى أساسيات التسويق الرقمي والتعريف بالحرف وكيفية تسويق مخرجها النهائي وخطوات إنشاء الخطط التسويقية وتأسيس المواقع الالكترونية.



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