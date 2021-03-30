شكرا لقرائتكم خبر مناخ رمضان.. أمطار أعلى من المعدل على عسير ومكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر المركز الوطني للأرصاد التقرير الخاص بالملامح المناخية لشهر رمضان المبارك خلال الفترة من 13 أبريل إلى 12 مايو 2021، حيث تقع معظم هذه الفترة خلال فصل الربيع أرصاديا.

وأوضح التقرير، أن من معلومات الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر «المقارن» يتضح تأثر المنطقة الغربية من المملكة بكتلة هوائية مدارية دافئة ورطبة تترافق مع امتداد منخفض البحر الأحمر الحراري من الجنوب الغربي خلال أبريل ومايو، حيث يتعمق منخفض شبه الجزيرة العربية الحراري على الجزء الشرقي منها حتى الجزء الأوسط ويصل أدنى قيمة له خلال مايو.

وحول معدلات درجات الحرارة العظمى والصغرى، أشار التقرير إلى استمرار ارتفاع معدلاتها بشكل عام حيث إن أعلى معدلات درجات حرارة عظمى سجلت على مكة المكرمة تصل إلى 42°م، تليها المنطقة الشرقية، وتتراوح المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية بمعدل ما بين 28°م إلى 34°م، كما تتسم معدلات درجات الحرارة الصغرى بأدنى قيم على منطقة الحدود الشمالية ومرتفعات جبال عسير.

وعن معدلات الأمطار في رمضان بين التقرير المناخي أن تركيز معدل الهطول المطري في النصف الأول من رمضان بشكل عام على مرتفعات جبال عسير حتى مكة المكرمة تليها منطقة الرياض وفي النصف الثاني، يبدأ تركيز الهطول المطري بالانحسار على منطقة مكة المكرمة ومرتفعات جبال عسير بشكل خاص.

وبشأن التوقعات الأولية لأجواء رمضان الممتد من أبريل إلى مايو لهذا العام تشير التوقعات إلى أن معدلات درجات الحرارة أعلى من المعدل على جميع أجزاء المملكة ويصل أقصاها على المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.

وفيما يتعلق بالتوقعات الشهرية للأمطار تشير التوقعات إلى هطول الأمطار بأعلى من المعدل على منطقة مكة المكرمة «مكة المكرمة، جدة، الطائف» وحول المعدل على أغلب مناطق المملكة.

ونبه التقرير إلى احتمالية وجود بعض حالات الشذوذ المناخي التي تسمى بالحالات المتطرفة وتهطل منها أمطار شديدة الغزارة علما بأنها لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى (الآنية) التي يبثها المركز الوطني للأرصاد.