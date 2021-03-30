شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 556 إصابة بكورونا وشفاء 410 حالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة 556 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وشفاء 410 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 5045 حالة منها 694 حالة حرجة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة 389,422 حالة، وحالات التعافي 377,714 حالة، فيما سجلت 7 حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى 6663 حالة، كما تم إجراء 57,262 فحصا مخبريا جديدا.

وأوضحت الصحة أنها لا تزال ترصد تزايدا في خارطة الإصابات في المملكة، وأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية يعد أمرا مهما جدا في هذه المرحلة.

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