تسجيل 556 إصابة بكورونا وشفاء 410 حالات

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وأوضحت الصحة أنها لا تزال ترصد تزايدا في خارطة الإصابات في المملكة، وأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية يعد أمرا مهما جدا في هذه المرحلة.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
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