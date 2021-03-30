الارشيف / اخبار السعوديه

تسجيل 556 إصابة بكورونا وشفاء 410 حالات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 556 إصابة بكورونا وشفاء 410 حالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة 556 حالة إصابة مؤكدة بفيروس وشفاء 410 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 5045 حالة منها 694 حالة حرجة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة 389,422 حالة، وحالات التعافي 377,714 حالة، فيما سجلت 7 حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى 6663 حالة، كما تم إجراء 57,262 فحصا مخبريا جديدا.

وأوضحت الصحة أنها لا تزال ترصد تزايدا في خارطة الإصابات في المملكة، وأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية يعد أمرا مهما جدا في هذه المرحلة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 556 إصابة بكورونا وشفاء 410 حالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا