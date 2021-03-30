نور الرياض.. ورش وحوارات فنية وجولات إرشادية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من خلال مجموعة من الفعاليات الواقعية والافتراضية يقارب عددها 300 فعالية، يستمر احتفال نور الرياض في أسبوعه الثاني بتقديم تجربة ممتعة لسكان وزوار مدينة الرياض منذ انطلاقته الأسبوع الماضي في الثامن عشر من شهر مارس الحالي.

وتتضمن فعاليات الأسبوع الثاني حزمة متنوعة من البرامج والجولات الإرشادية وورش العمل الفنية يقدمها نخبة من الفنانين والمتخصصين لجميع شرائح المجتمع، حيث تستمر ورشة عمل سمفونيات الضوء التي تكشف أسرار الصوت والاهتزاز وكيف يمكن تحليلها بواسطة الخوارزميات، وتليها ورشة حكايات الضوء التي تسلّط الضوء على تجارب مجموعة من صانعي الفيديو الهواة، إضافة إلى ورش الاقتصاد الإبداعي، والاستدامة وتوظيف المادة، وأضواء الاستدامة.

كما تحتوي البرامج على مجموعة من الحوارات التي تجمع بعض الفنانين المشاركين بأعمال فنية في احتفال نور الرياض، والمختصين في المجال الفني مثل حوار (النور والظل)، الذي تناقش فيه الفنانة والكاتبة السويدية ألكساندرا ستراتيميروفيتش مع الباحثة إنغريد باوليتي دور الفن والطبيعة في إثراء تجاربهم الفنية، وحوار بعنوان (ضوء تراثنا) الذي يجمع مجموعة من الفنانين السعودين يناقشون فيه الأعمال التي تجمع بين الحداثة والتراث الثقافي السعودي، كما تشتمل حوارات نور على (قصص من مدينة الرياض) و(حوار مع خوليو لو بارك وسومانترو جوس) و(رحلات ثقافية) و(مناظر طبيعية من الضوء) و(حلقة نقاش الأعمال الفنية في احتفال نور الرياض).

وسيكون زوار احتفال نور الرياض على موعد مع جولات إرشادية فنية في مختلف أرجاء مدينة الرياض، وتشمل (جولة الغروب) في وادي نمار، و(جولة التحديق في النجوم) و(جولة التصوير الفوتوغرافي)، إضافة إلى جولة تبرز العلاقة بين المرأة وتاريخ ومستقبل الفن السعودي في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي.

وللفن السينمائي حضور في فعاليات الاحتفال، حيث يعرض بسينما السيارات فيلم (سيدة البحر) للمخرجة شهد أمين، والفيلم السعودي الصامت (جود) الذي أنتجه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، ويستعرض التنوع الطبيعي والتراثي للمملكة.

ويمكن متابعة ومعرفة فعاليات احتفال نور الرياض من خلال الموقع الالكتروني www.noorriyadh.sa أو التطبيق الرسمي للاحتفال.

من ورش العمل الفنية







سمفونيات الضوء



حكايات الضوء



الاقتصاد الإبداعي



الاستدامة



توظيف المادة



أضواء الاستدامة



جولات إرشادية فنية: