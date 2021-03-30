شكرا لقرائتكم خبر الرياض تتصدر المناطق في الجمعيات الزراعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
في هذا الصدد قال أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الملك سعود الدكتور خالد الرويس، «إن غالبية الجمعيات الزراعية لم تحقق تطلعات المزارعين، إذ ليس لديها استراتيجية واضحة وأهداف تعمل عليها، بحيث تتمكن من اقناع المزارعين بها وتضمن تعاونهم معها لتحقيقها، مما أدى لتراجع دورها وتأثيرها في تطوير القطاع الزراعي في مناطقها، وفقدان تواصلها مع المزارعين».
وأضاف الرويس أنه من الضروري إجراء حوكمة وتدقيق لعمل الجمعيات الزراعية وإجراء دراسات تقيم فائدتها، من خلال وضع مؤشرات أداء تقيس دورها وانتاجيتها حتى لا تتحول لأرقام فقط تضاف لعدد الجمعيات الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر الرياض تتصدر المناطق في الجمعيات الزراعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.