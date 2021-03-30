شكرا لقرائتكم خبر الرياض تتصدر المناطق في الجمعيات الزراعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما بلغ عدد الجمعيات التعاونية في المملكة 248 جمعية بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء للعام 1441/1440، تصدرت الرياض من حيث عدد الجمعيات الزراعية فيها بـ 15جمعية، إضافة إلى الجمعيات متعددة الأغراض، في حين سجلت القصيم والشرقية الوحيدتان اللتان تضمان جمعيات تسويقية بواحدة لكل منهما.

في هذا الصدد قال أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الملك سعود الدكتور خالد الرويس، «إن غالبية الجمعيات الزراعية لم تحقق تطلعات المزارعين، إذ ليس لديها استراتيجية واضحة وأهداف تعمل عليها، بحيث تتمكن من اقناع المزارعين بها وتضمن تعاونهم معها لتحقيقها، مما أدى لتراجع دورها وتأثيرها في تطوير القطاع الزراعي في مناطقها، وفقدان تواصلها مع المزارعين».

وأضاف الرويس أنه من الضروري إجراء حوكمة وتدقيق لعمل الجمعيات الزراعية وإجراء دراسات تقيم فائدتها، من خلال وضع مؤشرات أداء تقيس دورها وانتاجيتها حتى لا تتحول لأرقام فقط تضاف لعدد الجمعيات الأخرى.