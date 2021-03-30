شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. حكم ترك بعض الصلوات جهلا وصلاة البعض الآخر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - (صدى):

أوضح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، الشيخ خالد المصلح، حكم ترك بعض الصلوات جهلا وصلاة البعض الآخر.

وكان أحد متابعي برنامج "يستفتونك" المذاع على قناة الرسالة، تساءل عما إذا يتوجب عليه قضاء الصلوات التي تركها جهلاً.

وأجاب "المصلح" أنه إذا كان ترك بعض الصلوات تم عن جهل ثم علم الإنسان بوجوب أداء كل الصلوات، فعليه أداء الحالي منها دون قضاء ما عليه من الصلوات التي تركها جهلا.