شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه عاجل من أمانة المدينة بشأن المطاعم والاحترازات في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

شددت أمانة منطقة المدينة المنورة، على استمرار الرقابة على تطبيق الإجراءات الصحية المعنية بالطلبات الداخلية والخارجية بالمطاعم وبشكل خاص المطاعم الشعبية، لافتة إلى تعليق خدمة البوفيهات في المطاعم خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت أمانة المدينة، أنه تم تكثيف الجولات الرقابية للفرق الميدانية؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضبط المخالفات في الحدائق العامة والملاعب غير المرخصة داخل النطاق العمراني.

وأشارت إلى منع موائد الطعام في الأحياء، بالإضافة إلى السماح للمحال التجارية في مراكز التسوق والمولات بالعمل على مدى 24 ساعة لتقليل كثافة المتسوقين في أوقات الذروة.