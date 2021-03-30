شكرا لمتابعة خبر عن تعليق "الراجحي" على برنامج شريك السعودية الذي أطلقه ولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، على برنامج شريك السعودية الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، اليوم.

وقال أحمد الراجحي:" برنامج شريك السعودية ‏أطلقه اليوم سمو ولي العهد- حفظه الله -حقبة جديدة من الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لبناء قطاع خاص حيوي ومزدهر، وسوف يساهم في توليد الوظائف وتحقيق الطموحات الاقتصادية لرؤية المملكة 2030".

وكان ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أطلق برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث عقد سموه لقاء مع القطاع الخاص.