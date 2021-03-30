شكرا لمتابعة خبر عن ضبط قائد سيارة يسير بسرعة جنونية بين المركبات على طريق سريع بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط قائد مركبة يسير بسرعة جنونية ويدخل بين المركبات على طريق سريع بمكة، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأوضحت إدارة المرور، أنه تم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكان المقطع أثار غضب متداوليه الذين طالبوا الجهات المختصة بسرعة القبض على سائق المركبة المتهور وتطبيق عقوبات صارمة بحقه كي يكون عبرة لغيره.