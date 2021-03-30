شكرا لمتابعة خبر عن "البلدية والقروية" تكشف عن الإجراءات الاحترازية للأنشطة الخاضعة لها في رمضان وعيد الفطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الإجراءات الاحترازية للأنشطة الخاضعة لإشراف القطاع البلدي في شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وأشارت إلى أن ذلك يشمل تحديد منافذ الدخول والخروج للحدائق الكبيرة، وتكثيف الجولات الرقابية للفرق الميدانية على الحدائق العامة والملاعب الملحقة بها والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضحت أنه سيتم تكثيف الرقابة على مراكز التسوق والمولات مع السماح بتمديد أوقات العمل للمحلات في مراكز التسوق والمولات لتكون 24 ساعة.

وتابعت أنه سيتم ايقاف بوفيهات الفطور والسحور في المطاعم، فيما ستستهدف الجولات الرقابية أسواق الملابس والأزياء ومحلات المواد الغذائية والجملة والتجزئة والخضروات واللحوم وأسواق المواشي والمسالخ، ومراكز التسوق والمولات والباعة الجائلين.