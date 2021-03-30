شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يطلق برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلق ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث عقد سموه لقاء مع القطاع الخاص.

‏‎‎ويهدف برنامج شريك السعودية إلى تعزيز مرونة وقدرات الشركات الكبرى إقليمياً وعالمياً، و تعزيز مكانة حكومة المملكة كونها داعم للتجارة وتتسم بالقدرة على الابتكار والإبداع، إضافة إلى أنه يهدف لترسيخ سمعة المملكة كقوة اقتصادية عالمية مستدامة وطموحة ومزدهرة.

وكان ولي العهد أعلن عن مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، مضيفا أن "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" تهدف، بالشراكة مع دول المنطقة، لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم".