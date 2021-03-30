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ولي العهد يطلق برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلق ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير ، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث عقد سموه لقاء مع القطاع الخاص.

 

‏‎‎ويهدف برنامج شريك  إلى تعزيز مرونة وقدرات الشركات الكبرى إقليمياً وعالمياً، و تعزيز مكانة حكومة المملكة كونها داعم للتجارة وتتسم بالقدرة على الابتكار والإبداع، إضافة إلى أنه  يهدف لترسيخ سمعة المملكة  كقوة اقتصادية عالمية مستدامة وطموحة ومزدهرة.

 

وكان ولي العهد أعلن عن مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، مضيفا أن "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" تهدف، بالشراكة مع دول المنطقة، لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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