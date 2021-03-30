شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. اعتراض طائرة بدون طيار أطلقتها ‎مليشيات الحوثي باتجاه المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فهمي محمد (صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة اعتراض طائرة بدون طيار أطلقتها ‎مليشيات الحوثي باتجاه المملكة.

وكان التحالف أعلن اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين أطلقتها ميليشيا ‎الحوثي تجاه ‎المملكة، مؤكدا على استمرار محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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‏‎وقال التحالف العربي: نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.