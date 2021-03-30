شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. اعتراض طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - فهمي محمد (صدى):أظهر مقطع فيديو، لحظة اعتراض طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه المملكة.
وكان التحالف أعلن اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة، مؤكدا على استمرار محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وقال التحالف العربي: نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.