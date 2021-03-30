شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سبب خروج العقارب والثعابين من جحورها في هذه الأيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ذكر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، أن ظهور الحشرات دليل على دخول موسم "الأخبية"، مضيفا أن في هذه الأيام تخرج العقارب والثعابين من جحورها، لإنتهاء بياتها الشتوي.

وأشار، وفقا لـ"العربية"، إلى تعدد الطرق التي يعتمد عليها أهالي المملكة في معرفة دخول وخروج والمواسم والفصول، مضيفا أن البعض يعتمد على السلوك الحشري، بينما يعتمد البعض على السلوك الزراعي، وآخرون يعتمدون على تحركات الرياح وتخلقات السحب، بينما يعتمد البعض على الرؤية العينية لذات النجم.

ولفت إلى أن أدق طريقة للحساب هي السلوك الحشري، لأن الله سبحانه وتعالى جعل إحساس الحشرات بتقلبات الجو إحساس مرهف.