شكرا لمتابعة خبر عن النائب العام يتخذ قرارًا بإنشاء دائرة مختصة بالتحقيق في جرائم البيئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قرر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إنشاء دائرة تختص بالتحقيق في جرائم البيئة؛ بهدف تعزيز الحماية الجنائية للبيئة ومكوناتها الطبيعية في ظل التنظيمات الحديثة التي تعنى بالجوانب الوقائية والإجرائية كنظام الزراعة الصادر حديثاً والمنطوي على إسناد اختصاص التحقيق والادعاء في مخالفات أحكام المادتين (٢٨ - ٢٩) للنيابة العامة.

ويأتي ذلك انطلاقاً من مبادرتي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر".

‏وتتولى هذه الدائرة المستقلة الجديدة التحقيق في قضايا البيئة الأمر الذي من شأنه تعزيز التدابير والإجراءات التي تحد من الممارسات المجرّمة والمؤثرة سلباً على البيئة والمناخ، وسيكون من بين اختصاصاتها التحقيق في جميع الأنماط والسلوكيات الإجرامية التي تهدد الاستقرار المناخي والاستدامة البيئية في ظل منظومة جزائية واحدة‏.