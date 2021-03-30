شكرا لمتابعة خبر عن الجبير: مبادرات ولي العهد تساهم في صون البيئة وحماية الكوكب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم، بالمبادرات التي طرحها ولي العهد الأمير أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم، بالمبادرات التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، مؤكدًا أنها تساهم في صون البيئة وحماية كوكب الأرض. وقال الجبير في تغريدة عبر "تويتر": "مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر تمثلان رؤية سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في صون البيئة وحماية كوكب الأرض والمشاركة مع العالم في مواجهة التحديات البيئية مثل التغير المناخي، نفخر بهذه المبادرات الكبرى وبما تحمله لبلادنا وللمنطقة والعالم"