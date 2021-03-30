«أمطار الأربعاء».. الحصيني يتوقع المناطق المتأثرة بالحالة المناخية

توقَّع خبير الأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من مكان لآخر من خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون مصحوبة بحبات برد ويسبقها نشاط الرياح السطحية، وذلك بدءًا من اليوم وحتى صباح غدٍ الأربعاء.

وتابع الحصيني، عبر تويتر، أن الأمطار المتوقعة ستكون متفاوتة من مكان لآخر من خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون مصحوبة بحبات برد ويسبقها رياح سطحية نشطة على أجزاء من مناطق: «الباحة وعسير ومكة (خاصة المرتفعات) والمدينة المنورة وحائل» والأجزاء الغربية من القصيم وأجزاء من شرق الجوف وشرق الحدود الشمالية.

ورصد الحصيني، تكون السحب الرعدية قبل مغرب اليوم الثلاثاء، على شرق منطقة المدينة وعلى جنوب غرب منطقة حائل، مشيرا إلى «تطور لافت» لنشاط مبكر لجنوب السودان لأول مرة منذ دخول موسم الأمطار لهذا العام 1442هـ.

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