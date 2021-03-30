3 وزراء يتحدثون في المؤتمر الصحفي للتواصل الحكومي.. غدًا الأربعاء

يُعقد مساء غدٍ الأربعاء، المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، الذي يشارك فيه كلٌ من وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

ويتناول المؤتمر أبرز المستجدات والقضايا الراهنة، وأهم محاور مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» اللتيْن أعلن سمو ولي العهد عن قرب إطلاقهما، بالإضافة إلى تفاصيل برنامج «صنع في السعودية»، وتطورات القطاع الصناعي في المملكة.

ويعقد المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة،؛ بهدف رفع مستوى التواصل، من خلال إبراز المستجدات والقرارات الحكومية وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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