9 مهام للمسؤولية الاجتماعية في الشركات والمؤسسات

حدد مجلس الوزراء 9 مهام للجنة المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، التي أصدر المجلس موافقته على تشكيلها في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بناء المحضر الختامي بشأن دراسة الأسباب التي تعوق الشركات الوطنية عن الإسهام في القطاع غير الربحي والدخول فيه. من أبرز مهام اللجنة وضع الإستراتيجيات والخطط والبرامج ومؤشرات الأداء ذات الصلة بتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، وتحفيز الشركات والمؤسسات على ممارسة أنشطتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى تحديد مفهوم «المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات».

الموارد البشرية

تضمن قرار مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل اللجنة برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية ممثلين من 12 جهة حكومية، بالإضافة إلى ممثل عن مجلس الغرف السعودية، وممثلين عن القطاع الخاص للشركات والمؤسسات، يرشحهما الرئیس، ويصدر بتسميتهما أمر من رئيس مجلس الوزراء، على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة «الخامسة عشرة» أو ما يعادلها.

3 سنوات

نص القرار على أن تكون مدة العضوية في اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويختار رئيس اللجنة من ينوب عنه في حالة غيابه من بين ممثلي الأجهزة الحكومية عدا ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويحق للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت، وتكون للجنة سكرتارية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويختار الرئيس مقررا وأمينا للجنة من موظفي الوزارة.

هيكل اللجنة

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «رئيسا»، وعضوية ممثلين لكل من:

وزارة الطاقة

وزارة التجارة

وزارة المالية

وزارة البيئة والمياه والزراعة

وزارة الاقتصاد والتخطيط

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وزارة الاستثمار

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

البنك المركزي السعودي

هيئة السوق المالية

الهيئة العامة للزكاة والدخل

مجلس الغرف السعودية

القطاع الخاص

مهام اللجنة

وضع الإستراتيجيات والخطط والبرامج ومؤشرات الأداء

تحفيز الشركات والمؤسسات على ممارسة أنشطتها

الدعوة إلى الإسهام في القطاع غير الربحي

تنظيم الإسهامات الاجتماعية للشركات والمؤسسات

تحديد مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات ونشر المعرفة حياله

العمل على وضع الحوافز اللازمة لدعم وتشجيع أنشطة المسؤولية الاجتماعية

اقتراح الأنظمة والتنظيمات واللوائح ذات الصلة بالمسؤولية الاجتماعية

دعم تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات

إبراز الإسهامات الاجتماعية للشركات والمؤسسات