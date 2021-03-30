تمديد مهلة تصحيح أوضاع مدارس قيادة المركبات

صدرت الموافقة على تمديد مهلة تصحيح أوضاع مدارس تعليم قيادة المركبات ومزاولي مهنة تعليم القيادة حتى 30 /5/ 1442.

كان قد أصدر مجلس الوزراء قرارا في 5/ 12/ 1439 ينص على الموافقة على العمل بتعديلات نظام المرور، الذي تضمن إعطاء مهلة سنتين لمدارس تعليم قيادة المركبات ومزاولي مهنة تعليم القيادة من أجل تصحيح أوضاعها.

شرعت الإدارة العامة للمرور في تطبيق التعديل، الذي أُقر في المادة الـ47 من نظام المرور، والذي جاء فيه أنه «لا يجوز إنشاء مدارس تعليم قيادة المركبات إلا بترخيص من جهة الاختصاص. كما لا يجوز ممارسة مهنة تعليم القيادة إلا بموجب رخصة، وتحدد لائحة خاصة يصدرها وزير الداخلية الأحكام المنظمة لذلك».

مدارس تعليم القيادة

27 أبريل 2015

بحث تأسيس شركة وطنية لتعليم قيادة السيارات بالمملكة

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تكوين شركة تتولى تطوير خدمات مدارس قيادة السيارات

الهدف

تطوير ورفع كفاءة قطاع مدارس تعليم قيادة السيارات

تعزيز دوره في تحسين الثقافة المرورية لدى السائقين