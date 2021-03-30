تمديد مهلة تصحيح أوضاع مدارس قيادة المركبات

كان قد أصدر مجلس الوزراء قرارا في 5/ 12/ 1439 ينص على الموافقة على العمل بتعديلات نظام المرور، الذي تضمن إعطاء مهلة سنتين لمدارس تعليم قيادة المركبات ومزاولي مهنة تعليم القيادة من أجل تصحيح أوضاعها.
شرعت الإدارة العامة للمرور في تطبيق التعديل، الذي أُقر في المادة الـ47 من نظام المرور، والذي جاء فيه أنه «لا يجوز إنشاء مدارس تعليم قيادة المركبات إلا بترخيص من جهة الاختصاص. كما لا يجوز ممارسة مهنة تعليم القيادة إلا بموجب رخصة، وتحدد لائحة خاصة يصدرها وزير الداخلية الأحكام المنظمة لذلك».
مدارس تعليم القيادة
27 أبريل 2015
بحث تأسيس شركة وطنية لتعليم قيادة السيارات بالمملكة
28 مايو 2014
تكوين شركة تتولى تطوير خدمات مدارس قيادة السيارات
الهدف
تطوير ورفع كفاءة قطاع مدارس تعليم قيادة السيارات
تعزيز دوره في تحسين الثقافة المرورية لدى السائقين
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