رقابة على الصوالين

نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة في منطقة نجران، بمشاركة مندوبي الأمانة، 132 جولة على صوالين الحلاقة الرجالية، أسفرت عن تحرير 20 مخالفة عدم وضع الأسعار وجهاز «مدى»، و3 مخالفات للإجراءات الاحترازية.



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