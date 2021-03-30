خطط جديدة لخدمة المعتمرين في رمضان

تحرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على تطبيق الإجراءات الاحترازية لموسم رمضان المبارك لهذا العام، في المصليات المخصصة لتأدية الصلوات المفروضة والتراويح والقيام، من خلال وضع الملصقات الإرشادية وتطبيق مسافات التباعد الجسدي، والتأكيد على لبس الكمامة، وتعقيم المصليات قبل وبعد كل صلاة.

توكلنا وتباعد

وتؤكد الرئاسة ضرورة الالتزام بالحجز للعمرة والصلاة عبر تطبيق اعتمرنا، وتحميل وتفعيل تطبيقَي توكلنا وتباعد، حفاظاً على سلامة ضيوف الرحمن، وذلك في مواقع مصليات شرفات الدور الأول، المطلة على الكعبة المشرفة، ومصليات الدور الأول من توسعة الملك فهد، وسطح وقبو توسعة الملك فهد، والتوسعة السعودية الثالثة كاملة، بساحتها الخارجية والساحة الشرقية، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين، وتخصيص مصليات بالدور الأول لأداء سنة الطواف.