نقل ومطاعم
وأشار العميري في تصريح لـ«دوت الخليج» إلى أن مؤشرات الإيواء في الفنادق والحراك التجاري في وسائل النقل والمطاعم والتسوق في مكة المكرمة سوف ترتفع خلال الشهر المبارك نظير ما ستشهده مكة المكرمة في أيام وليالي الشهر الفضيل من انتعاش الحركة الاقتصادية وتوافد العديد من الزوار والمعتمرين من داخل المملكة، وذلك لأداء مناسك العمرة من خلال تطبيق «اعتمرنا»، وكذلك أداء صلاتي التراويح والتهجد في المسجد الحرام.
مواصفات عالمية
وتطرق العميري إلى أن هناك أكثر من 1200 فندق تحتوي على أكثر من 270 ألف غرفة فندقية بتصنيف عالي الجودة، وبحسب المواصفات العالمية، مبينا أن حجوزات الفنادق التي ستشهد إقبالا كبيرا في المنطقة المركزية كأفضل المناطق التي ينشدها المعتمر، كذلك الفنادق والشقق المفروشة في الجميزة والمسفلة، إضافة إلى العزيزية والعتيبية والششة.
وأكد أن الفنادق ملتزمة بتطبيق الاشتراطات الصحية وعملية التنظيف والتعقيم لكافة المرافق وتطبيق إجراءات التباعد والفرز البصري وكافة الإجراءات الاحترازية.
كانت هذه تفاصيل خبر 270
ألف غرفة فندقية تستقبل نصف مليون معتمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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