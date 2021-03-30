السعودية اليوم / جمعية البر الخيرية بعنيزة تعقد جمعيتها العمومية



عنيزة 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واس

عقدت جمعية البر الخيرية في محافظة عنيزة، أمس "عن بعد" الجمعية العمومية العادية رقم (49).

واستعرض نائب رئيس مجلس الإدارة الجمعية عبدالعزيز بن حمد السليم, تقرير مجلس الإدارة.

كما اعتمد الأعضاء, ميزانية الجمعية للسنة المنتهية 2020م والخطة التشغيلية للعام المالي 2021 والموازنة التقديرية للعام 2021، وعددا من التوصيات.

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22:37ت م

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