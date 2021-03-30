

واشنطن 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 60,699 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 30,147,895، فيما بلغ عدد الوفيات 547,296.

// انتهى //

22:31ت م

0259



واشنطن 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 60,699 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 592 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 30,147,895، فيما بلغ عدد الوفيات 547,296.// انتهى //22:31ت م0259

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 60,699 إصابة جديدة و 592 حالة وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.