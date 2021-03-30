السعودية اليوم / فريق طبي بمستشفى أبوعريش ينجح في إنقاذ حياة رضيع أصيب بانسداد معوي حاد



جيزان 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واس

نجح فريق الأطفال الجراحي بمستشفى أبوعريش العام - بتوفيق من الله - في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 14 شهرآ عانى من "انسداد معوي حاد بطول 13 سم"، حيث أجريت له عملية ناجحة له تزامناً مع بدء عمل جراحة الأطفال بالمستشفى.

وذكرت صحة جازان، أن الطفل حضر للمستشفى وكان يعاني من آلام شديدة في البطن وبإجراء الفحوصات اللازمة اتضح وجود انسداد معوي، وعلى الفور قام الفريق الطبي بتحضير الطفل للعملية وإجراء جراحة طارئه ؛لفك الانسداد دون الحاجة لاستئصال أي جزء من الأمعاء -بفضل الله- دون حدوث مضاعفات تذكر.

// انتهى //

21:39ت م

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