السعودية اليوم / المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية يدشّن حساب بيئة عمل أفضل على "تويتر"



الرياض 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واس

دشّن المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية حساب "بيئة عمل أفضل" على منصّة التواصل الاجتماعي تويتر (@BWE_NCMH) الذي يعدّ مبادرة وطنية نوعية تسهم في رفع الوعي النفسي بمختلف بيئات العمل.

وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالمركز سامي بن مرضي الحربي أن تدشين الحساب يهدف إلى رفع مستوى الوعي بالصحة النفسية في بيئة العمل للوصول إلى جودة حياة مهنية عالية، وذلك انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 وما تضمنته من تطوير للموارد البشرية لرفع كفاءتها وإنتاجيتها في العمل وإلى ما يسعى إليه المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية لنشر ثقافة الصحة النفسية وأثرها الإيجابي على نواحي الحياة كافة.

وبين أن المركز قطع شوطًا كبيرًا في هذا المجال منذ بداية 2020م حيث أطلق مبادرة رفع الوعي النفسي لدى العاملين في الجهات الحكومية التي اشتملت على تقديم برامج التوعية والتثقيف والاستشارات النفسية الهاتفية المجانية؛ ليستفيد منها في عامها الأول أكثر من (30) جهة حكومية، بالإضافة إلى انضمام العديد من الجهات الحكومية الأخرى منذ مطلع العام الحالي 2021 ليصل عددها إلى أكثر من (60) جهة، داعيًا الجهات الراغبة بالاستفادة من المبادرة إلى التواصل مع المركز على البريد الإلكتروني (

// انتهى //

21:09ت م

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الرياض 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسدشّن المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية حساب "بيئة عمل أفضل" على منصّة التواصل الاجتماعي تويتر (@BWE_NCMH) الذي يعدّ مبادرة وطنية نوعية تسهم في رفع الوعي النفسي بمختلف بيئات العمل.وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالمركز سامي بن مرضي الحربي أن تدشين الحساب يهدف إلى رفع مستوى الوعي بالصحة النفسية في بيئة العمل للوصول إلى جودة حياة مهنية عالية، وذلك انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 وما تضمنته من تطوير للموارد البشرية لرفع كفاءتها وإنتاجيتها في العمل وإلى ما يسعى إليه المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية لنشر ثقافة الصحة النفسية وأثرها الإيجابي على نواحي الحياة كافة.وبين أن المركز قطع شوطًا كبيرًا في هذا المجال منذ بداية 2020م حيث أطلق مبادرة رفع الوعي النفسي لدى العاملين في الجهات الحكومية التي اشتملت على تقديم برامج التوعية والتثقيف والاستشارات النفسية الهاتفية المجانية؛ ليستفيد منها في عامها الأول أكثر من (30) جهة حكومية، بالإضافة إلى انضمام العديد من الجهات الحكومية الأخرى منذ مطلع العام الحالي 2021 ليصل عددها إلى أكثر من (60) جهة، داعيًا الجهات الراغبة بالاستفادة من المبادرة إلى التواصل مع المركز على البريد الإلكتروني ( [email protected] ).// انتهى //21:09ت م0241

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