السعودية اليوم / نائب وزير الخارجية يستقبل المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة



الرياض 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واس

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة السيدة نتالي فوستيه.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تطوير التعاون، واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

20:26ت م

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