شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي الشرقية» يدعو لإنشاء جسر من طريق الملك فهد إلى إسكان الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تنظيم برنامج اجتماعي لدعم هواة السيارات المعدلة والرياضية والكلاسيكية

• زيادة عدد المواقف عند المساجد والمدارس والمستشفيات

• إيجاد حلول جذرية لظاهرة الكلاب الضالة داخل الأحياء السكنية

أصدر المجلس‌البلدي لأمانة الشرقية، قراراً بمخاطبة وزير الشؤون البلدية داعياً لإنشاء جسر من بداية طريق الملك فهد إلى إسكان الدمام، ويأتي القرار استناداً على دراسة لفك الاختناقات المرورية بحركة السير، وسهولة التنقل.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس البلدي بحضور رئيس المجلس عبدالهادي الشمري وأعضاء المجلس.

كما تضمن الاجتماع الرسمي للمجلس، مساء اليوم، على عدد من المخرجات سعياً الى تحقيق تطلعات الأهالي، منها اعتماد طلب اللجنة الإعلامية بالمجلس البلدي تنظيم برنامج اجتماعي لدعم هواة السيارات المعدلة والرياضية والكلاسيكية، قرار بإعادة النظر تجاه مواقف السيارات من ناحية أهمية زيادة عدد المواقف عند المساجد والأماكن الخدمية كالمدارس والمستشفيات، قرار بطلب الجدولين السابق واللاحق لصيانة المجسمات "الجمالية" بحاضرة الدمام.

أيضا دعا إلى اجتماع للمجلس البلدي لإيجاد حلول جذرية لظاهرة الكلاب الضالة خاصة داخل الأحياء السكنية، بحضور جهات معنية كالأمانة وأرامكو ووزارة البيئة.